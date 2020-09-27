مبروك للنصر السعودي.. خالد الغندور لـ محمد القاسم: خروج التعاون عقاب رباني

علق الإعلامي خالد الغندور على خروج التعاون السعودي من دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة من النصر السعودي بهدف دون رد، قائلا "مبروك للنصر السعودي وأود أن أوجه رسالة لمحمد القاسم رئيس نادي التعاون بأن الخسارة والخروج من البطولة عقاب رباني بعد تحريض كارتيرون على الهروب من الزمالك".

وتحدث الغندور عبر قناة الزمالك عن لقاء الجونة الذي حسمه الأبيض بفوز مثير 3/4 بالجولة الثلاثين للدوري، مؤكدا أنها كانت مباراة صعبة والفريق حقق فوزا مهما جدا أمام منافس قوي وكانت مباراة رائعة بين الفريقين.

وأشار الغندور إلى أن لقاء الزمالك والجونة يعد من أفضل مباريات الدوري الممتاز مشيدا بهدف احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض.