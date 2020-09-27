مبروك للنصر السعودي.. خالد الغندور لـ محمد القاسم: خروج التعاون عقاب رباني

وتحدث الغندور عبر قناة الزمالك عن لقاء الجونة الذي حسمه الأبيض بفوز مثير 3/4 بالجولة الثلاثين للدوري، مؤكدا أنها كانت مباراة صعبة والفريق حقق فوزا مهما جدا أمام منافس قوي وكانت مباراة رائعة بين الفريقين.
وفاز نادي النصر السعودي على التعاون بهدف مقابل لاشيء، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وبهذه النتيجة، تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لينضم إلى كل من الأهلي وبيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزباكي.
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