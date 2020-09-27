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برشلونة يضرب فياريال برباعية في الدوري الإسباني

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ضرب برشلونة بقوة في مباراته الرسمية الأولى مع مدربه الهولندي رونالد كومان، ضيفه فياريال برباعية نظيفة الأحد على أرضية ملعب كامب نو ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وافتتح نجم البرسا الواعد أنسو فاتي التسجيل بشكل مبكر من خلال توقيعه على ثنائية في الدقائق 15-19، فيما وقع أسطورة النادي ليونيل ميسي على الثالث من ركلة جزاء 35، وختم لاعب الغواصات الصفراء باو توريس التسجيل حين أدخل الكرة بالخطأ في مرمى فريقه 45+1.

وقدم برشلونة عرضًا قويًا بدا فيه ملامح فريق مختلف عن الموسم الماضي بالأخص مع استثمار فاتي وكوتينيو ومن ثم ديمبيلي ولو بشكل أقل في الشوط الثاني.

وبذلك حصد برشلونة مع مدربه الجديد أول ثلاث نقاط له خلال الموسم الجديد.

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