باريس سان جيرمان يفوز على ريمس بثنائية في الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان الفوز على مضيفه ستاد ريمس بثنائية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفي المباراة في الدقيقتين 9 و62، بصناعة النجم الشاب كيليان مبابي. وشارك البرازيلي نيمار لأول مرة في تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي، منذ طرده في كلاسيكو فرنسا أمام أوليمبيك مارسيليا. وحقق الفريق الباريسي فوزه الثالث على التوالي في الدوري الفرنسي، بعد هزيمتين في بداية الموسم الجديد، ليصعد للمركز السابع بتسع نقاط، فيما يظل ستاد ريمس بنقطة واحدة في المركز 19 قبل الأخير.

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