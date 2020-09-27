حقق باريس سان جيرمان الفوز على مضيفه ستاد ريمس بثنائية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
وسجل النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفي المباراة في الدقيقتين 9 و62، بصناعة النجم الشاب كيليان مبابي.
وشارك البرازيلي نيمار لأول مرة في تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي، منذ طرده في كلاسيكو فرنسا أمام أوليمبيك مارسيليا.
وحقق الفريق الباريسي فوزه الثالث على التوالي في الدوري الفرنسي، بعد هزيمتين في بداية الموسم الجديد، ليصعد للمركز السابع بتسع نقاط، فيما يظل ستاد ريمس بنقطة واحدة في المركز 19 قبل الأخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باريس سان جيرمان يفوز على ريمس بثنائية في الدوري الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.