طارق يحيى : حذرت اللاعبين من صعوبة لقاء الجونة وبن شرقي اعتذر

اعرب طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الجونة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز مشددا على أن الفريق الأبيض استحق الفوز في ظل اصرار اللاعبين على تحقيقه والحصول على الثلاث نقاط.
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :"كنت اعلم ان مباراة الجونة ستكون قوية للغاية خاصة وان المنافس يضم لاعبين كانوا في أنديه كبرى ولكن نجحنا في الفوز، و حزين بسبب الأهداف التي دخلت مرمانا رغم انني حذرت اللاعبين من هذا الأمر بين الشوطين، والغريب أنه تكرر في الشوط الثاني ودخل مرمانا هدفين بشكل غريب ولا يجب أن يحدث ذلك مع فريق كبير خاصة واننا سنواجه الرجاء وهم يمتازون بالكرات العالية
وأضاف :"دفعت بثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الشوط الثاني للسيطرة على وسط الملعب وفي النهاية اشكر الجميع على هذه الفترة التي قضيتها وصعب اعمل كرجل ثاني رغم حبي الكبير للزمالك.
وقال :" بن شرقي اعتذر لي على اعتراضه بعد قرار استبداله ولكني فضلت استبداله لأنه عائد من الاصابة وهو لاعب مؤدب".
وشدد على أنه يتمنى التوفيق للاعبي الفريق في الفترة المقبلة ويتمنى التوفيق لباتشيكو وجهازه المعاون في الفترة المقبلة وأن يتوج الفريق ببطولة دوري أبطال افريقيا .
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