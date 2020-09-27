طارق يحيى : حذرت اللاعبين من صعوبة لقاء الجونة وبن شرقي اعتذر

اعرب طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الجونة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز مشددا على أن الفريق الأبيض استحق الفوز في ظل اصرار اللاعبين على تحقيقه والحصول على الثلاث نقاط.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :"كنت اعلم ان مباراة الجونة ستكون قوية للغاية خاصة وان المنافس يضم لاعبين كانوا في أنديه كبرى ولكن نجحنا في الفوز، و حزين بسبب الأهداف التي دخلت مرمانا رغم انني حذرت اللاعبين من هذا الأمر بين الشوطين، والغريب أنه تكرر في الشوط الثاني ودخل مرمانا هدفين بشكل غريب ولا يجب أن يحدث ذلك مع فريق كبير خاصة واننا سنواجه الرجاء وهم يمتازون بالكرات العالية

وأضاف :"دفعت بثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الشوط الثاني للسيطرة على وسط الملعب وفي النهاية اشكر الجميع على هذه الفترة التي قضيتها وصعب اعمل كرجل ثاني رغم حبي الكبير للزمالك.

وقال :" بن شرقي اعتذر لي على اعتراضه بعد قرار استبداله ولكني فضلت استبداله لأنه عائد من الاصابة وهو لاعب مؤدب".

وشدد على أنه يتمنى التوفيق للاعبي الفريق في الفترة المقبلة ويتمنى التوفيق لباتشيكو وجهازه المعاون في الفترة المقبلة وأن يتوج الفريق ببطولة دوري أبطال افريقيا .