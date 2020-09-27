حسين الشحات يدعم رامي ربيعة بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية

وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الدعم لصديقه بالفريق رامي ربيعة بعد إصابة الأخير بتمزق في العضلة الخلفية.

ونشر حسين الشحات صورة له مع رامي ربيعة معلقا عليها "الف سلامة عليك يا اخويا ربنا معاك وترجع احسن بإذن الله".

تأكد غياب رامى ربيعه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن مواجهتى الأهلى والوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 17 أكتوبر المقبل بالمغرب بالاضافة الى مباراة الإياب المقرر لها 24 أكتوبر بعد الإصابة التى تعرض لها رامى ربيعه فى العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام طنطا امس فى الأسبوع الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز .

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول للمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الإداري يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا، فضلا عن تواصله مع الجهات المسئولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاتجاه الأقرب للسفر إلى المغرب بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي يجري حاليا مع إدارة النادي.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغرب يوم 17 أكتوبر في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة بعدها بأسبوع فى مصر .