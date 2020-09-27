الرجاء يقترب من الدوري المغربي بعد الفوز على واد زم

واصل فريق الرجاء زحفه نحو الفوز بلقب الدوري المغربي خلال الموسم الحالي، بعدما حقق فوزا مثيرا على سريع واد زم بهدف نظيف في الجولة الـ21 من المسابقة.
وظلت النتيجة سلبية طوال المباراة، حتى نجح محسن ياجور في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
الهدف جاء من ركلة جزاء حصل عليها الفريق البيضاوي قبل 8 دقائق من عمر المباراة، لينجح الرجاء في الفوز على سريع واد زم.
وبذلك استعاد الرجاء الانتصارات في الدوري المغربي، بعدما تعادل في المباراة الماضية مع نظيره الوداد سلبيا بدون أهداف.
الرجاء رفع رصيده إلى 52 نقطة يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، بفارق 4 نقاط أمام الوداد صاحب المركز الثاني.
ويواجه الوداد نظيره المغرب التطواني، مساء الأحد، في نفس الجولة، ويسعى للفوز لتقليص الفارق إلى نقطة قبل 4 جولات من النهاية.
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