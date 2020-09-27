الارشيف / الرياضة

الرجاء يقترب من الدوري المغربي بعد الفوز على واد زم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

واصل فريق الرجاء زحفه نحو الفوز بلقب الدوري المغربي خلال الموسم الحالي، بعدما حقق فوزا مثيرا على سريع واد زم بهدف نظيف في الجولة الـ21 من المسابقة.

وظلت النتيجة سلبية طوال المباراة، حتى نجح محسن ياجور في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

الهدف جاء من ركلة جزاء حصل عليها الفريق البيضاوي قبل 8 دقائق من عمر المباراة، لينجح الرجاء في الفوز على سريع واد زم.

Advertisements

وبذلك استعاد الرجاء الانتصارات في الدوري المغربي، بعدما تعادل في المباراة الماضية مع نظيره الوداد سلبيا بدون أهداف.

الرجاء رفع رصيده إلى 52 نقطة يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، بفارق 4 نقاط أمام الوداد صاحب المركز الثاني.

ويواجه الوداد نظيره المغرب التطواني، مساء الأحد، في نفس الجولة، ويسعى للفوز لتقليص الفارق إلى نقطة قبل 4 جولات من النهاية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرجاء يقترب من الدوري المغربي بعد الفوز على واد زم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا