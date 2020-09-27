انتهت منافسات اليوم الثاني من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
أقيمت اليوم 4 مباريات ، حيث فاز ليدز يونايتد على شيفيلد بهدف نظيف، وتعادل توتنهام مع نيوكاسل بهدف لكل منهما.
وخسر مانشستر سيتي بنتيجة ثقيلة أمام ضيفه ليستر بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفاز وست هام على ولفرهامبتون برباعية نظيفة.
ونعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم:
1- ليستر سيتي 9 نقاط
2- إيفرتون 9 نقاط
3- آرسنال 6 نقاط
4- ليفربول 6 نقاط
5- كريستال بالاس 6 نقاط
6- ليدز يونايتد 6 نقاط
7- توتنهام 4 نقاط
8- تشيلسي 3 نقاط
9- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط
10- وست هام 3 نقاط
11- أستون فيلا 3 نقاط
12- برايتون أند هاف ألبيون 3 نقاط
13- مانشستر سيتي 3 نقاط
14- مانشستر يونايتد 3 نقاط
15- ساوثهامبتون 3 نقاط
16- ولفرهامبتون 3 نقاط
17- وست بروميتش 1 نقطة
18- بيرنلي 0 نقاط
19- فولهام 0 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 0 نقاط
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