تعليق مدحت عبد الهادي بعد فوز الزمالك على الجونة 4 - 3

أعرب مدحت عبدالهادي المدرب العام لفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي عن رضائه عن الفوز على الجونة مساء اليوم بالدوري الممتاز.
وأشار مدرب الفريق الأبيض إلى أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة اليوم أمام الجونة.
وأضاف عبدالهادي أنه سيكون هناك علاج لكل الأخطاء، التي تسببت في اهتزاز شباكنا ثلاث مرات.
وشدد على أن الفوز على الجونة مهم من أجل مواصلة الانتصارات، مؤكدا أن طارق يحيي أدى مهمته مع الفريق على أكمل وجه وكان من المهم أن يكون الختام له اليوم بفوز.
كما وجه مدرب الزمالك الشكر ليحيي علي الفترة التي قاد فيها الزمالك، متمنيا التوفيق له في المرحلة القادمة.
وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين للدوري.
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