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تعرف على كواليس طارق يحيى عقب الفوز على الجونة

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حرص طارق يحيي المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض.

يأتي هذا  بعد انتهاء مباراة الجونة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت يفوز الزمالك برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

 ووجه طارق يحيى الشكر  للاعبي الفريق الأبيض علي مباراة اليوم وكافة المباريات السابقة وتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني للاعبين  أنه  سيحضر لمقر النادي للاحتفال مع اللاعبين ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

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فيما تأكد غياب محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراة المصري المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري للإيقاف.

وحصل اللاعب على الانذار الثالث في مباراة فريقه أمام الجونة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة .

وكان الجهاز الفني للزمالك دفع باللاعب كبديل في الشوط الثاني ، وحصل على بطاقة صفراء للخشونة ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة

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