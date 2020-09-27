يوفنتوس يتعادل مع روما 2 - 2 في قمة الدوري الإيطالي.. فيديو

تعادل فريقي يوفنتوس وروما بهدفين لكل منهما في قمة الجولة الثانية لبطولة الدوري الإيطالي.

هدف المباراة الأول لـ روما جاء عن طريق الفرنسي فيرتو من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 43، تحصل نادي يوفنتوس على ضربة جزاء ترجمها كريستيانو رونالدو لهدف أول لفريقه.

وفي أخر دقيقة من الشوط الأول، سجل فيرتو هدفًا ثانيًا لروما بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، سجل كريستيانو رونالدو ثاني أهداف اليوفي وهدف التعادل في الدقيقة 69، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

يذكر أن نادي يوفنتوس استهل مشواره في السيريا إي الجولة الماضية بالفوز على سامبدوريا بثلاثية نظيفة.

وخسر روما أمام فيرونا بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية بخطأ إداري.

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يذكر أن روما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس ليتأهل لبطولة الدوري الأوروبي.