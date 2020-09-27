نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشمري" رئيسًا لنادي الصم بالمنطقة الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نصبت الجمعية العمومية لنادي الصم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن صعب الشمري رئيساً للنادي للسنوات الأربع المقبلة، بعد فوزه عبر صناديق الانتخابات أمام قائمة المرشح عادل الأحمد بـ 65 صوتاً مقابل 13 .

وشملت قائمة الدكتور ناصر عضوية كل من : عائشة الشهراني، محمد النهدي، باسل الشباعاء، لولوة الصقير، راجح السهيمي" على أن يتم توزيع المناصب الإدارية في أول اجتماع يترأسه الشمري بحضور الأعضاء .

Advertisements

يذكر أن الدكتور ناصر الشمري شغل العديد من المناصب الإدارية، آخرها عضواً في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد و نائباً لرئيس مجلس اللجنة التنظيمية لكرة اليد.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة اليد، هو الجهة الراعية لرياضة كرة اليد في المملكة العربية السعودية، ويرأسه خالد عبد الله الرشيد، وتشرف عليه وزارة الرياضة.

تأسس الاتحاد السعودي عام 1975، وحقق الكثير من الانجازات على المستوى المحلي والدولي، فقد وصلت المنتخب السعودي لكرة اليد لكأس العالم في 9 أعوام.