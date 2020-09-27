نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يقهر التعاون ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل النصر السعودي إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه الصعب على التعاون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة الآسيوية

ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 75.

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وتأهل النصر لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للسد و7 لسيباهان و5 للعين.

فيما صعد التعاون لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من ست مباريات، حيث تأخر بفارق نقطة خلف بيرسبوليس الإيراني المتصدر، وتقدم بفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل القطري، مقابل 7 نقاط للشارقة الإماراتي.

وتقام غدا الاثنين قرعة دور الثمانية، وتستضيف قطر منافسات بطولة دوري أبطال غرب آسيا بنظام الدورة المجمعة، التي انطلقت في 14 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الثالث أكتوبر المقبل، بموجب قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.