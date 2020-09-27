نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة أهداف مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق برشلونة فوزا كبيرا على حساب نظيره فياريال بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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