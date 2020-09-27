بأربعة أهداف.. وست هام يكتسح وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي وست هام فوز كبير على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 4 / صفر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الثالثة من البريميرليج.
وسجل أهداف ويستهام جارود بوين (هدفين) في الدقيقتين 17 و57 وراؤول خيمينيز، لاعب وولفرهامبتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66، وسباستيان هيلير في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وحصد ويستهام أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز العاشر، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.
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