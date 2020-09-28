رضا شحاتة : لا أتحدث عن الأخطاء التحكيمية والكورة الأخيرة مفيش فيها حاجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
علق رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة عىل هزيمة فريقه الساحلي من الزمالك مساء اليوم بنتيجة 4-3 فى مباراة مثيرة قائلا ولن أتحدث على الاخطاء التحكيمية ولن أتدخل فى الحالات التحكيمية بس أنا شايف ان الكرة الاخيرة مفيش فيها حاجة، مضيفا فى تصريحات فى الإستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport السفر كثيرا من الجونة إلى القاهرة أثر كثيرا على اللاعبين وأشكر اللاعبين على الاداء.
وتابع أحتاج إلى التركيز فى مباراة طنطا القادمة لانها هامة جدا والمنافسة صعبة جدا ومعايا لاعبية رجالة وسوء الحظ صادفنا كثيرا ويوجد سوء توفيق ولا بد من التعب أكثر، وقال شخصية وطبيعة المدرب تنعكس على اللاعبين وأرى أن التركيز فى الملعب والاشياء الفنية أهم من العصيبة والاهم أن أكون هادئ طوال الوقت ونمتلك لاعبين مميزين ومباراة طنطا هامة جدا فى البقاء ولست قلقا من البقاء فى الدوري .
حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 61 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.
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