شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة : لا أتحدث عن الأخطاء التحكيمية والكورة الأخيرة مفيش فيها حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علق رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة عىل هزيمة فريقه الساحلي من الزمالك مساء اليوم بنتيجة 4-3 فى مباراة مثيرة قائلا ولن أتحدث على الاخطاء التحكيمية ولن أتدخل فى الحالات التحكيمية بس أنا شايف ان الكرة الاخيرة مفيش فيها حاجة، مضيفا فى تصريحات فى الإستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport السفر كثيرا من الجونة إلى القاهرة أثر كثيرا على اللاعبين وأشكر اللاعبين على الاداء.

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وتابع أحتاج إلى التركيز فى مباراة طنطا القادمة لانها هامة جدا والمنافسة صعبة جدا ومعايا لاعبية رجالة وسوء الحظ صادفنا كثيرا ويوجد سوء توفيق ولا بد من التعب أكثر، وقال شخصية وطبيعة المدرب تنعكس على اللاعبين وأرى أن التركيز فى الملعب والاشياء الفنية أهم من العصيبة والاهم أن أكون هادئ طوال الوقت ونمتلك لاعبين مميزين ومباراة طنطا هامة جدا فى البقاء ولست قلقا من البقاء فى الدوري .