7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يحقق فوزًا مثيرًا على الجونة 4 / 3 ويواصل الهيمنة على الوصافة ، 10 ملايين جنيه مكافأة الفوز بأفريقيا في عقد فايلر مع الأهلي .
الزمالك يحقق فوزًا مثيرًا على الجونة 4 / 3 ويواصل الهيمنة على الوصافة
فى مباراة اتسمت بالإثارة والمتعة، حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.
10 ملايين جنيه مكافأة الفوز بأفريقيا في عقد فايلر مع الأهلي
علم الخليج 365 أن مكافأة الفوز ببطولة أفريقيا في عقد السويسري رينيه فايلر مع الأهلي تقدر بقيمة راتب 3 أشهر في الوقت الذي يحصل المدرب السويسري على 200 الف دولار شهرياً، مما يعني حصوله على 600 الف دولار أي ما يعادل 10 ملايين جنيه مصر حال قيادته للأهلي للفوز بالأميرة الافريقية، ووضع رينيه فايلر عدة شروط للموافقة على تجديد عقده مع الفريق لمدة شهر من أجل قيادة الأحمر حتي نهاية البطولة الأفريقية، واشترط فايلر الحصول علي راتب الشهر الجديد مُقدم بالإضافة لتقاضي مكافأة الدوري، علي أن يوقع العقد حال موافقته في سويسرا مع محاميه الخاص وفي حضور مونتيري محامي الأهلي.
تأكيداً لليوم السابع ..الأهلي يعلن إصابة رامي ربيعة وغيابه عن مواجهة الوداد المغربي
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الفريق كشفت عن إصابته بتمزق 10 ملم في العضلة الخلفية، وتحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.، وهو ما سبق أن اشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق من اليوم، وأكد عبد الحفيظ أن ربيعة سوف يغيب عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن هناك محاولات سوف تجري من أجل تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل المغرب التي سوف تقام في مصر.
تلقى الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الأهلى، عرضاً للمرة الثانية من نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال الموسم المقبل عن طريق أحد لاعبى الأهلى السابقين الذين تم الإعلان رسمياً عن انتقاله إلى بيراميدز مؤخراً بعد انتهاء علاقته بالأهلى.
المقاولون يوافق على عرض معايشة بلجيكى ليوسف حسن هداف 2003
كشف مصدر مقرب من يوسف حسن هداف ناشئين 2003، والملقب بـ خليفة محمد صلاح فى قلعة الجبل الأخضر، عن موافقة مسئولي المقاولون العرب على عرض المعايشة البلجيكى الذى قدمه نادى " ميخيلن" للاعب لمدة 3 أشهر، وكشف المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب من المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة إلى بلجيكا لخوض تجربة المعايشة أملاً فى استكمال مسيرة فرارى الفراعنة ونجم ليفربول الانجليزى محمد صلاح والتى بدأت مع ذئاب الجبل أيضاً.
اتحاد الكرة يغرم محمد هلال لاعب دجلة 50 ألف جنيه لاعتدائه على طفل
قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة توقيع غرامة مالية على محمد هلال لاعب وادى دجلة بقيمة 50 ألف جنيه، بعدما اعتدى على أحد الأطفال جامعى الكرات فى لقاء فريقه أمام طلائع الجيش فى الدورى الممتاز. وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أحالت الواقعة إلى لجنة الانضباط بعدما ظهرت على شاشات التليفزيون، وتأتى الغرامة رغم اعتذار هلال للطفل عما بدر منه وهو ما ساعد على تخفيف العقوبة من جانب الانضباط.
الأهلي يعلن اسم المدرب الأجنبى الجديد لخلافة فايلر الخميس المقبل
استقر مسئولو النادي الأهلي على الإعلان عن المدرب الأجنبي الجديد الخميس المقبل لخلافة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الحالى والذى سيرحل عن الفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، ووفقاً لمصادر فى القلعة الحمراء فإن الإدارة الأهلاوية تتفاوض حالياً مع مدرب أجنبي لخلافة فايلر، وهناك اتفاق حول الخطوط العريضة لإنهاء الصفقة، وبات من المتوقع الإعلان عنه الخميس المقبل بمجرد الإعلان عن رحيل فايلر الذى بات مسألة وقت بسبب الخلاف بين النادى والمدير الفني بشأن شروط البقاء.
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