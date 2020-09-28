7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يحقق فوزًا مثيرًا على الجونة 4 / 3 ويواصل الهيمنة على الوصافة ، 10 ملايين جنيه مكافأة الفوز بأفريقيا في عقد فايلر مع الأهلي .

الزمالك يحقق فوزًا مثيرًا على الجونة 4 / 3 ويواصل الهيمنة على الوصافة

فى مباراة اتسمت بالإثارة والمتعة، حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء. 10 ملايين جنيه مكافأة الفوز بأفريقيا في عقد فايلر مع الأهلي علم الخليج 365 أن مكافأة الفوز ببطولة أفريقيا في عقد السويسري رينيه فايلر مع الأهلي تقدر بقيمة راتب 3 أشهر في الوقت الذي يحصل المدرب السويسري على 200 الف دولار شهرياً، مما يعني حصوله على 600 الف دولار أي ما يعادل 10 ملايين جنيه مصر حال قيادته للأهلي للفوز بالأميرة الافريقية، ووضع رينيه فايلر عدة شروط للموافقة على تجديد عقده مع الفريق لمدة شهر من أجل قيادة الأحمر حتي نهاية البطولة الأفريقية، واشترط فايلر الحصول علي راتب الشهر الجديد مُقدم بالإضافة لتقاضي مكافأة الدوري، علي أن يوقع العقد حال موافقته في سويسرا مع محاميه الخاص وفي حضور مونتيري محامي الأهلي.

تأكيداً لليوم السابع ..الأهلي يعلن إصابة رامي ربيعة وغيابه عن مواجهة الوداد المغربي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الفريق كشفت ‏عن إصابته بتمزق 10 ملم في العضلة الخلفية، وتحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 6 ‏أسابيع.، وهو ما سبق أن اشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق من اليوم، وأكد عبد الحفيظ أن ربيعة سوف يغيب عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا، وأن هناك محاولات سوف تجري من أجل تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل ‏المغرب التي سوف تقام في مصر.‏

تلقى الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الأهلى، عرضاً للمرة الثانية من نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال الموسم المقبل عن طريق أحد لاعبى الأهلى السابقين الذين تم الإعلان رسمياً عن انتقاله إلى بيراميدز مؤخراً بعد انتهاء علاقته بالأهلى.