شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأرجنتيني أروابارينا مرشحاً لخلافة فايلر في الأهلي ، اجتماع بين اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة والفيفا غدا عبر "الفيديو كونفرانس" .

الأرجنتيني أروابارينا مرشحاً لخلافة فايلر في الأهلي

دخل الأرجنتينى رودولفو أروابارينا ، المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى دائرة اهتمام النادي الأهلي ليكون أحد أبرز المرشحين لخلافة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، والذي تأكد رحيله عن الفريق سواء خلال الأيام القادمة أو بنهاية الموسم الحالي، ويواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مشاوراته مع لجنة التخطيط بالنادي بشأن مدرب الفريق الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني، وفتح الخطيب خلال الساعات الماضية خط إتصالات ساخن مع لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح بهدف الوصول لإتفاق بشأن المدرب الجديد المقرر الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

الزمالك يحقق فوزًا مثيرًا على الجونة 4 / 3 ويواصل الهيمنة على الوصافة

فى مباراة اتسمت بالإثارة والمتعة، حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

اجتماع بين اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة والفيفا غدا عبر "الفيديو كونفرانس"

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماعا جديدا مع مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، غدا الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس، ويناقش اتحاد الكرة مع الفيفا خارطة الطريق المقترحة والتى تتضمن المواعيد النهائية لإجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسى بجانب الاتفاق على موعد ارسال الفيفا النسخة النهائية من اللائحة إلى اتحاد الكرة تمهيدا لإرسالها إلى الأندية لمراجعتها واعتمادها، على صعيد مختلف، طلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل بإنهاء جميع الأوراق الخاصة برخص الأندية المحترفة خاصة أن كاف سيستبعد أي نادي لا يطبق شروط دوري المحترفين ومنها مجلس إدارة منفصل لإدارة الكرة، وتحديد ميزانية منفردة لكل فريق، وإنهاء هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

اتجاه فى الأهلي لتعيين عماد النحاس مدرباً عاماً بالجهاز الأجنبى الجديد

اقترب عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، من تولّى منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد للأهلى، والذى سيتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بات الأهلى على بُعد خطوات قليلة من إعلان رحيل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للفريق والتعاقد مع مدرب أجنبى يتم الاتفاق معه حالياً، ووفقاً لمصدر مُطلع فإن الاتجاه الأقرب فى الأهلى حالياً هو تعيين عماد النحاس مدرباً عاماً فى جهاز المدرب الأجنبى الجديد.

تأكيداً لليوم السابع ..الأهلي يعلن إصابة رامي ربيعة وغيابه عن مواجهة الوداد المغربي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الفريق كشفت ‏عن إصابته بتمزق 10 ملم في العضلة الخلفية، وتحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 6 ‏أسابيع.، وهو ما سبق أن اشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق من اليوم، وأكد عبد الحفيظ أن ربيعة سوف يغيب عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا، وأن هناك محاولات سوف تجري من أجل تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل ‏المغرب التي سوف تقام في مصر.‏ Advertisements

تفاصيل اعتذار سباليتى عن خلافة فايلر فى الأهلى

اعتذر الإيطالي سباليتي المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان عن تولي المسئولية الفنية للأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي والذي تأكد رحيله خلال الأيام المقبلة أو بنهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا على أقصى تقدير، ودخل الأهلي في مفاوضات مع سباليتي خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي أكدته الصحف الإيطالية إلا أنه اعتذر عن تولي المسئولية للفريق الأحمر في الوقت الحالي.

انضمام ثنائي الزمالك لمنتخب الشباب . وربيع ياسين يشكر مرتضى منصور

ابدي ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري تحت 20سنة تقديره لرئيس نادي الزمالك مرتضي منصور وفاروق جعفر مستشار الكرة بالنادي علي الاستجابة السريعة في إرسال ثنائي الزمالك اسامة فيصل وحسام عبد المجيد لتدريبات المنتخب الوطني عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وقال ربيع ياسين : اشكر امير مرتضي المشرف علي الكرة في حسن تعاونه الصادق في ان يكون اول الأندية المصرية التي استجابت ووافقت علي الانضمام الفوري للاعبي منتخب الشباب المصري وتمني ان تستجيب باقي الأندية في إرسال اللاعبين للمنتخب لإعدادها وتجهيزها للاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس المقررة اول نوفمبر المقبل.

تلقى الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الأهلى، عرضاً للمرة الثانية من نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال الموسم المقبل عن طريق أحد لاعبى الأهلى السابقين الذين تم الإعلان رسمياً عن انتقاله إلى بيراميدز مؤخراً بعد انتهاء علاقته بالأهلى.