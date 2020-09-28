عبد العال: الزمالك يواجه مشكلة في خط دفاعه قبل مواجهة الرجاء

وأعلن نادي الزمالك تعاقده مع البرتغالي جيمي باتشيكو، لقيادة الفريق الأبيض، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل قبل أسبوعين، وفسخ عقده من طرف واحد.
ويستضيف الرجاء نظيره الزمالك في المغرب يوم 18 أكتوبر المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الفريقان إيابًا في برج العرب بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه.
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