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مانشستر سيتي والبايرن .. مفاجآت في أوروبا بسقوط كبار القارة العجوز

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يبدو أنه سيكون موسم مليء بالمفاجآت في دوريات أوروبا وقد نرى في نهايته بطلا جديد بخلاف الثلاثي المعتاد في فرنسا وإيطاليا وألمانيا أو تتغير الهوية تماما في إنجلترا وإسبانيا.

المباريات الأخيرة بالدوريات الأوروبية كانت شاهدة على ذلك حيث كانت أولى المفاجآت هروب تشيلسي المدجج بالصفقات النارية مع المدرب لامبارد من فخ الهزيمة الكبيرة بعد أن تأخر البلوز بثلاثية نظيفة أمام وست بروميتش الصاعد حديثا للبريميرليج ومع توفيق رفاق النجم تامي أبراهام نجح تشيلسي في حفظ ماء الوجه بالتعادل 3-3.
وفى واحدة من أكبر سقطات مانشستر سيتي ومع المدرب جوارديولا خسر الفريق السماوي بخماسية مدوية أمام ليستر سيتي ، سجل منها جيمي فاردي ثلاثية لتصبح الأمور أكثر توترا في المان سيتي مع بداية المسابقة.
وفي ألمانيا كانت قمة مفاجآت الجولة عندما سقط بايرن ميونيخ بطل أوروبا والسوبر الأوروبي وحامل لقب البوندسليجا أمام هوفنهايم برباعية مقابل هدف.
بينما كان التعادل حاضرا في قمة مباريات الجولة الثانية بالدوري الإيطالي بين يوفنتوس حامل لقب الكالتشيو لحقبة زمنية كاملة مع روما بهدفين لكل فريق وفي مباراة أنقذ فيها الدون رونالدو السيدة العجوز ومدربها الشاب أندريا بيرلو من الخسارة بالتعادل 2-2.

الموسم الجديد يبدو أنه سيحمل الكثير من المفاجآت في الأسابيع المقبلة ، بالدوريات الخمسة الكبرى ، في القارة العجوز ، من خلال المواجهات النارية ، والمنافسة بين الفرق يبدو أن لا فرق بينهم غير في المستطيل الأخضر الحاسم للكبير والصغير في عالم الساحرة المستديرة

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