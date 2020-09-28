الارشيف / الرياضة

طارق يحيي يطلب تغريم اشرف بن شرقي بعد الاعتراض على تبديله

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيي يطلب تغريم اشرف بن شرقي بعد الاعتراض على تبديله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف نادي الزمالك من تغريم أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بعد اعتراضه بشكل غير لائق خلال لقاء الجونة.

وأكد طارق يحيى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو أنا مستمر في منصبي كمدير فني سأقوم بتغريمه ماليًا ولكني سأشاركه في المباريات بسبب اعتذاره".

وتابع: "أنا غير مستمر في منصبي من أجل التدخل في أمر تغريم اللاعب ولن أوصي بتغريمه أو إيقافه، وهذا أصبح خارج صلاحياتي".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق يحيي يطلب تغريم اشرف بن شرقي بعد الاعتراض على تبديله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا