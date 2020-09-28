شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يعلن موعد انضمام طاهر للأهلى.. ويكشف موقف النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن موعد إنضمام طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب إلى صفوف النادي الأهلي، بعد التوقيع منذ فترة للقلعة الحمراء، وأكد محسن صلاح في تصريحات تليفزيونية: "طاهر محمد طاهر مستمر في المقاولون العرب حتى نهاية الموسم وهو مركز مع ذئاب الجبل.. اللاعب سينضم إلى تدريبات النادي الأهلي بعد نهاية جميع مباريات فريق المقاولون العرب في الموسم الجاري".

يعتبر طاهر أولى الصفقات الصيفية فى القلعة الحمراء، بعدما أنهى مسئولو النادى الأحمر اتفاقهم مع المقاولون وتم توقيع العقود ليصبح لاعباً فى الأهلى بداية من الموسم الجديد.

كما كشف المهندس محسن صلاح، عن موقف ذئاب الجبل من الحصول على بعض اللاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة ضمن صفقة تعاقد القلعة الحمراء مع طاهر محمد طاهر: "اتفقت مع الخطيب، الحصول على بعض الأسماء وكانوا 4 لاعبين ولكن لم يتم توقيع اتفقاق كتابي في هذا الشأن.. الخطيب صديق شخصي لي واتفقنا غير كتابي ولكنه اتفاق أكبر من أي عقد مكتوب وسنناقش ذلك الأمر لاحقًا".

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وأعلن المقاولون العرب حالة الطوارئ داخل النادى بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها ذئاب الجبل فى الجولة 29 بمسابقة الدورى العام، بهدف نظيف خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وقرر المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأكد فتحي أن إيقاف المستحقات حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق في جدول الدوري وذلك من منطلق مبدأ الثواب والعقاب في ظل التزام النادي الدائم بصرف كافة المستحقات في توقيتها .