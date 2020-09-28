شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقفه من عمر خربين وسر التراجع عن ضم أرى بابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أسباب التراجع عن إتمام التعاقد مع أرى بابل قائلا: "حتى الآن بابل ليس لاعبا للزمالك حتى يطالب بمستحقاته، وفوجئت بوجود 12 وكيلا له يتحدثون عن اللاعب معي".

وتابع أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عبر برنامج جمهور التالتة، مساء الأحد: " الأنجولي أري بابل، شدد أمير مرتضى على أنه ليس لاعبا في الزمالك، ولم يوقع عقدا ولم يخضع للكشف الطبي، والنادي هو الذي يعلن بشكل رسمي عن الصفقات.. كما أن طريقة اللاعب في الإعلام لن تفرق كثيرا مع الزمالك".

وعن عمر خربين واقترابه من الزمالك قال أمير مرتضى: "كل تركيز النادي حاليًا في البطولة الأفريقية، لم يحدث أي تواصل مع خربين، من الوارد أن يدخل حساباتنا ونفتح التفاوض معه، لكننا جميعا الآن خلف الهدف الأسمى وهو حصد اللقب الأفريقي، ليس من المعقول الحديث عن صفقات في هذه المرحلة".

وعن فيريرا وجروس قال المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن رئيس النادي ترك لهم حرية التفاوض وأن فيريرا وجروس اعتذرا عن تولي المسئولية موضحا أن فيريرا أرسل نصا طويلا يفند خلاله سبب رفض تدريب الفريق الأبيض.

وأضاف أنه لم يتحدد مؤتمر صحفي لـ باتشيكو حتى الآن، نظرا لضيق الوقت وضغط المباريات، مشددا على أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي سيعلن اسماء الجهاز الفني بالكامل غدا.

Advertisements

وتابع أمير مرتضى: "البرتغالي باتشيكو طلب فيديوهات للاعبين وكذلك ملف عن الإصابات وسيتم عقد اجتماع بين باتشيكو وجميع أفراد الجهازين الفني والطبي، لوضع أهداف محددة في الفترة المقبلة مؤكدا أن المدرب البرتغالي لديه حماس كبير للفترة القادمة كما أن عنده تحفظا كبيرا جداً على ضغط المباريات".

وقال أمير مرتضى إن عقد باتشيكو ينتهي في 31 يوليو من العام المقبل أو بنهاية الموسم، موضحا أن باتشيكو علق على هذه الجزئية في العقد ولكنا أخبرناه أننا الدوري الوحيد في العالم الذي لا يرتبط بموعد محدد لنهايته.

ورفض أمير مرتضى التعليق على مفاوضات التجديد للثنائي بن شرقي وساسي بداعي أن اللاعبان مازالا يرتبطان بعقد ساري مع الفريق، موضحا أن منتخبي تونس والمغرب قدما طلب استدعاء رسمي لفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي على الترتيب، للمشاركة دوليا معهما، وهو ما سوف تدرسه الإدارة خاصة أن هناك " فيفا بريك" فكيف سيتم لعب مباريات في هذه الفترة وستتم مخاطبة اتحاد الكرة لحل هذا الموضوع.

وبخصوص أشرف بن شرقي مهاجم الفريق، أوضح المشرف العام على الكرة أنه لو تم تأكيد خطأه اليوم أمام الجونة فسوف يتم توقيع عقوبة عليه، وسينتظر تقريرا من طارق يحيي من أجل تطبيق اللائحة حالة تأكد عدم التزامه.