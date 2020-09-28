طارق يحيى عن تراجع مستوى الزمالك: رحيل كارتيرون وأخطاء الحكام

قال طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، إن المباريات الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا فى مستوى الفريق الأبيض .

وأضاف طارق يحيى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، : “نعاني من الغيابات بسبب الإصابات، كما أن اللاعبين اهتزوا بعد رحيل كارتيرون المفاجئ، والتحكيم كان سببًا في هزيمة الزمالك أمام أسوان”.

وتابع: "واجهت ظروفًا صعبة منذ تولي المهمة، وخسارتنا أمام أسوان بفعل فاعل، هدفي الرئيسي كان الحفاظ على مركز الزمالك بجدول الدوري، وتجهيز اللاعبين لمباراة الرجاء المغربي".

وأكمل: " الثلاث نقاط أهم عنصر يبحث عنه الزمالك في مبارياته حتى لايفقد المركز الثاني، ونصحت الإدارة بإراحة اللاعبين قبل بطولة إفريقيا وسأقدم نفس النصيحة للجهاز الفني الجديد، وسأعقد جلسة مع باتشيكو ، وأقدم له تقريرًا فنيًا شاملًا إذا احتاج ذلك".

كما تحدث عن أزمته مع المغربي أشرف بن شرقي، قائلا: “بن شرقي لاعب كبير والكاميرا لم ترصد اعتذاره للجهاز الفني، بن شرقي كان يريد الاستمرار بالمباراة، واعتذر لي بعد ردة فعله الغاضبة”.

وأتم: “أخرجت بن شرقي بعد تقدمنا بنتيجة 3-1 ، وهدفي كان راحته والتعادل مع الجونة لم يكن بسبب تبديلاتي إنما بسبب أخطاء دفاعية في التمركز بالضربات الثابتة”.