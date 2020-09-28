طارق يحيى عن تراجع مستوى الزمالك: رحيل كارتيرون وأخطاء الحكام

وتابع: "واجهت ظروفًا صعبة منذ تولي المهمة، وخسارتنا أمام أسوان بفعل فاعل، هدفي الرئيسي كان الحفاظ على مركز الزمالك بجدول الدوري، وتجهيز اللاعبين لمباراة الرجاء المغربي".
وأتم: “أخرجت بن شرقي بعد تقدمنا بنتيجة 3-1 ، وهدفي كان راحته والتعادل مع الجونة لم يكن بسبب تبديلاتي إنما بسبب أخطاء دفاعية في التمركز بالضربات الثابتة”.
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