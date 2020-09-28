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طارق يحيى عن تراجع مستوى الزمالك: رحيل كارتيرون وأخطاء الحكام

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قال طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، إن المباريات الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا فى مستوى الفريق الأبيض .
وأضاف طارق يحيى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، : “نعاني من الغيابات بسبب الإصابات، كما أن اللاعبين اهتزوا بعد رحيل كارتيرون المفاجئ، والتحكيم كان سببًا في هزيمة الزمالك أمام أسوان”.

وتابع: "واجهت ظروفًا صعبة منذ تولي المهمة، وخسارتنا أمام أسوان بفعل فاعل، هدفي الرئيسي كان الحفاظ على مركز الزمالك بجدول الدوري، وتجهيز اللاعبين لمباراة الرجاء المغربي".

وأكمل: "الثلاث نقاط أهم عنصر يبحث عنه الزمالك في مبارياته حتى لايفقد المركز الثاني، ونصحت الإدارة بإراحة اللاعبين قبل بطولة إفريقيا وسأقدم نفس النصيحة للجهاز الفني الجديد، وسأعقد جلسة مع باتشيكو، وأقدم له تقريرًا فنيًا شاملًا إذا احتاج ذلك".
كما  تحدث عن أزمته مع المغربي أشرف بن شرقي، قائلا: “بن شرقي لاعب كبير والكاميرا لم ترصد اعتذاره للجهاز الفني، بن شرقي كان يريد الاستمرار بالمباراة، واعتذر لي بعد ردة فعله الغاضبة”.

وأتم: “أخرجت بن شرقي بعد تقدمنا بنتيجة 3-1 ، وهدفي كان راحته والتعادل مع الجونة لم يكن بسبب تبديلاتي إنما بسبب أخطاء دفاعية في التمركز بالضربات الثابتة”.

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