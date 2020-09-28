لجنة التحقيق تستمع لأقوال شكاوى الاتحادات والأندية والمسئولين ضد رئيس الزمالك

استمعت اليوم الأحد لجنة التحقيق الدائمة باللجنة الأولمبية المصرية لأقوال مقدمي وممثلي الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك والمحولة من لجنة الأندية والقيم والأخلاق بعد نظرها والتي تم تحويلها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والمقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق ضد رئيس نادي الزمالك.

كانت لجنة الأندية والقيم والأخلاق برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية درست الشكاوى المتعدده ضد رئيس نادي الزمالك وقررت إحالتها إلى لجنة التحقيق والتي حددت جلسات استماع اليوم من أجل مناقشة كافة الشكاوى واسبابها والمستندات المقدمة وفقا لقانون الرياضة والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية المصرية ومدونة السلوكيات والأخلاقيات الصادرة من اللجنة الأولمبية.

بدأت التحقيقات بحضور كمال شعيب ممثلا قانونيا عن شكوى هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق في جلسات استماع منفردة لكل شكوى على حده.

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وحضر عن اتحاد كرة القدم حسين حلمي ممثلا قانونيا عن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في الشكوى التي تقدم بها ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم في الشكاوى المقدمة من اتحاد كرة القدم ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الشكوى المقدمة من لجنة الحكام وعدد آخر من الحكام.

ومثل النادي الأهلي محمد مرجان مدير عام النادي الأهلي في الشكوى المقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحضر ممثلا عن شكوى اتحاد كرة اليد بتفويض رسمي هيثم عز الدين.

وقررت لجنة التحقيق تحديد جلسة للإستماع لأقوال رئيس نادي الزمالك في الشكاوى المقدمه ضده وردوده على تلك الشكاوى من أجل إصدار قرار بعد الإستماع لكافة الأطراف وتطبيق قانون الرياضة والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية ومدونة السلوكيات والأخلاق باللجنة الأولمبية المصرية .