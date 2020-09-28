الارشيف / الرياضة

لجنة التحقيق تستمع لأقوال شكاوى الاتحادات والأندية والمسئولين ضد رئيس الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استمعت اليوم الأحد لجنة التحقيق الدائمة باللجنة الأولمبية المصرية لأقوال مقدمي وممثلي الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك والمحولة من لجنة الأندية والقيم والأخلاق بعد نظرها والتي تم تحويلها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والمقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق ضد رئيس نادي الزمالك.

كانت لجنة الأندية والقيم والأخلاق برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية درست الشكاوى المتعدده ضد رئيس نادي الزمالك وقررت إحالتها إلى لجنة التحقيق والتي حددت جلسات استماع اليوم من أجل مناقشة كافة الشكاوى واسبابها والمستندات المقدمة وفقا لقانون الرياضة والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية المصرية ومدونة السلوكيات والأخلاقيات الصادرة من اللجنة الأولمبية.

بدأت التحقيقات بحضور كمال شعيب ممثلا قانونيا عن شكوى هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق في جلسات استماع منفردة لكل شكوى على حده.

Advertisements

وحضر عن اتحاد كرة القدم حسين حلمي ممثلا قانونيا عن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في الشكوى التي تقدم بها ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم في الشكاوى المقدمة من اتحاد كرة القدم ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الشكوى المقدمة من لجنة الحكام وعدد آخر من الحكام.

ومثل النادي الأهلي محمد مرجان مدير عام النادي الأهلي في الشكوى المقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحضر ممثلا عن شكوى اتحاد كرة اليد بتفويض رسمي هيثم عز الدين.

وقررت لجنة التحقيق تحديد جلسة للإستماع لأقوال رئيس نادي الزمالك في الشكاوى المقدمه ضده وردوده على تلك الشكاوى من أجل إصدار قرار بعد الإستماع لكافة الأطراف وتطبيق قانون الرياضة والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية ومدونة السلوكيات والأخلاق باللجنة الأولمبية المصرية .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة التحقيق تستمع لأقوال شكاوى الاتحادات والأندية والمسئولين ضد رئيس الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا