نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة الأنفيلد.. ماذا قدم محمد صلاح خلال مواجهاته ضد أرسنال؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الكرة الإنجليزية صوب استاد "الأنفيلد" مساء غدًا الإثنين، لمتابعة المواجهة النارية المرتقبة بين فريقي ليفربول وأرسنال في قمة مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

يدخل ليفربول المباراة وفي جعبته 6 نقاط جمعها من انتصارين على ليدز يونايتد 4-3، وتشيلسي 2-0، بينما حصد فريق أرسنال 6 نقاط أيضًا بالفوز على فولهام 3-0، ووست هام 2-1.

ويسعي فريق ليفربول لمواصلة انتصاراته وحصد النقاط الثلاث أمام فريق أرسنال في مباراة الغد، من أجل الاستمرار في صدارة الترتيب ومواصلة رحلته للحفاظ على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الذي توج به الموسم الماضي.

ويعول الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على مجموعة من نجوم الريدز لتحقيق الانتصار على فريق أرسنال في مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق والذي نجح في تسجيل "هاتريك" خلال مباراة فريقه الأولي بالبريميرليج أمام ليدز يونايتد.

أرقام محمد صلاح خلال مواجهاته ضد أرسنال

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وسبق وتقابل محمد صلاح في 8 مواجهات رسمية ضد فريق أرسنال خلال مشواره الاحترافي بواقع (7 بقميص ليفربول – 1 بقميص تشيلسي)، حقق فريقه الفوز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 3 مباريات، سجل نجم الفراعنة 6 أهداف في شباك الجانرز، بينما أرسل 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

أول مواجهة جمعت محمد صلاح مع أرسنال كانت خلال احترافه في صفوف فريق تشيلسي وذلك في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي موسم 2013- 2014، وفاز الريدز بسداسية نظيفة وسجل "صلاح" هدفا لفريقه.

وبعد انتقاله لليفربول تقابل محمد صلاح مع أرسنال في 7 مباريات، أول مواجهة كانت بالدوري الإنجليزي خلال موسم 2017 – 2018، انتهت مباراة الدور الأول بالفوز 4-0 سجل هدفا وصنع آخر، بينما تعادل الفريقين 3-3 في لقاء الدور الثاني وسجل نجم الفراعنة هدفا.

وفي موسم 2018 – 2019 قاد محمد صلاح ليفربول في مباراتين ضد أرسنال بالبريميرليج، انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 1-1، قبل أن يحقق الريدز فوزا كاسحا في الدور الثاني بنتيجة 5-1 وسجل "صلاح" هدفا وصنع آخر.

وتجدد اللقاء بين نجم منتخب مصر وأرسنال في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، حيث فاز الريدز 3-1 في الدور الأول وسجل صلاح هدفين، بينما خسر في الدور الثاني 2-1، بينما تقابل الفريقين في لقاء بكأس الدرع الخيرية انتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 وحسمه الجانرز لصالحه بركلات الترجيح 6-5.