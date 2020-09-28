نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درب "صلاح" وله تجربة وحيدة خارج إيطاليا.. 8 معلومات لا تعرفها عن "سباليتي" مدرب الأهلي المُحتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص اقتراب المدرب العالمي لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريقي روما وانتر ميلان الإيطاليين، من تولي القيادة الفنية لفريق الأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر والذي أصبح قريبا من مغادرة القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وأوضح موقع "inewes24" الإيطالي أن سباليتي يستعد للعودة للتدريب مجددا بعد غياب عام، مشيرا إلي أنه قريب من خوض تجربة تدريبية جديدة خارج أوروبا مع فريق الأهلي المصري، والذي يبحث عن مدرب جديد للفريق بعد اقتراب مدربه السويسري من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن المدرب الإيطالي "سباليتي":-

- سباليتي من مواليد 7 مارس 1959 (61 عاما) مدرب ولاعب كرة قدم إيطالي سابق في مركز خط الوسط، لعب خلال مشواره الاحترافي مع عدد من الأندية الإيطالية أبرزها فيورنتينا وسبيزيا وإمبولي، بعد اعتزاله اتجه مباشرة للعمل في مجال التدريب.

- بدأ المدرب الإيطالي مشواره التدريبي عقب اعتزال كرة القدم، وكانت أولي تجاربه التدريبية مع فريقه السابق إمبولي موسم 1993/1994 واستمر معه حتي موسم 1997 / 1998 ونجح في الصعود بالفريق لدوري الدرجة الأولي الإيطالي.

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- تنقل سباليتي بين تدريب عدة أندية إيطالية خلال مسيرته التدريبية منها سامبدوريا، وفينيسيا وأودينيزي، وروما ، وإنتر ميلان، ولم يخرج للعمل خارج إيطاليا إلا في تجربة وحيدة كانت مع زينيت الروسي من 2009 – 2014 وحقق معه 4 بطولات.

- خاض 483 مباراة في الدوري الإيطالي مع الأندية التي تولي تدريبها خلال مشواره التدريبي، حقق 236 انتصارا، وخسر 128 مباراة، وتعادل في 119 مباراة، سجل لاعبوه 793 هدفا، واستقبلت شباكه 567 هدفا.

- درب سباليتي صاحب الـ61 عامًا، محمد صلاح نجم منتخب مصر خلال احتراف الأخير في صفوف روما الإيطالي موسمي 2015 – 2016، 2016- 2017، وخاض "صلاح" تحت قيادته 62 مباراة، سجل 28 هدفا وصنع 21 هدفا آخرين.

- تعد طريقة لعب (1-3-2-4) هي الطريقة المفضلة للمدرب الإيطالي "سباليتي" ويعتمد عليها بشكل مستمر خلال تجاربه التدريبية المختلفة، ويلجأ أحيانا لبعض الطرق الأخرى أبرزها (3-3-4)، (3-4-3)، (1-4-1-4)، (2-5-3).

- حصد سباليتي 8 بطولات خلال مشواره التدريبي، حيث فاز مع فريق روما بكأس إيطاليا "مرتين"، وكأس السوبر الإيطالي، ومع زينيت توج بلقب الدوري الروسي "مرتين"، وكأس روسيا، وكأس السوبر الروسي، كما حصد كأس دوري الدرجة الثالثة الإيطالي مع فريق إمبولي.

- حصل على جائزة مدرب العام في إيطاليا موسمي 2005-2006، و2006-2007 خلال قيادته لفريق روما.