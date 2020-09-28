تعليق مفاجئ من طارق يحيى على رحيل كارتيرون عن الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق طارق يحيى مدرب نادي الزمالك تصريحات مفاجئة بشأن رحيل باتريس كارتيرون عن صفوف النادي الأبيض الفترة الماضية. وأكد طارق يحيى رحيل باتريس كارتيرون احدث هزة بشعة في صفوف الفريق الأبيض. Advertisements وقال في تصريحات لبرنامج الماتش أن الحالة المزاجية والنفسية للاعبين كان صعبة جدا في لقاء اسوان والزمالك خسر بفعل فاعل وتأثر كثيرا بالغيابات. وتابع أنه حدثت تدخلات تحكيمية أيضا لأن هدف أسوان كان من خطأ واضح واللاعب رقم ٥ كان يجب طرده. وأتم تصريحاته مؤكدا أن الفريق كان عليه ضغوط كبيرة أمام طنطا بعد خسارة لقاء اسوان فضلا عن غياب فرجاني ساسي وإجهاد طارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش، لكن الفريق اجتاز هذه الأمور ونجح في الفوز.

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