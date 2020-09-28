شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 28 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة سموحة وحرس الحدود على ستاد الإسكندرية ومباراة طلائع الجيش والاسماعيلى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الإنتاج الحربى ووادى دجلة على ستاد السلام والاهلى ومباراة أسوان والمصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة سموحة وحرس الحدود

تقام مباراة سموحة وحرس الحدود في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في ديربى سكندرى يدخله سموحة بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة في الجولة الأخيرة للمسابقة وهى نفس النتيجة التي حققها حرس الحدود مع طلائع الجيش في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 16 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 31 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسرفى 11 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

موعد مباراة طلائع الجيش والاسماعيلى

تقام مباراة طلائع الجيش والاسماعيلى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ،فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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موعد مباراة الإنتاج الحربى ووادى دجلة

تقام مباراة الإنتاج الحربى ووادى دجلة في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لن تخلو من الإثارة يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة سلبياً مع سموحة في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

موعد مباراة أسوان والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة أسوان والمصرى البورسعيدى في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية في لقاء ممتع كروياً ، يدخله تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل المصرى البورسعيدى مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.