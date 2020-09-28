شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو: لم أوقع لبيراميدز ..مستمر فى الأهلى وأحمد مرتضى صديقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث حسين السيد لاعب النادي الأهلي عن انباء توقيعه لبيراميدز، وقال اللاعب الملقب بمارسيلو في تصريحات لبرنامج أون تايم سبورت :"لم أوقع لبيراميدز هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة..رفضت عرضاً من الزمالك في وقت سابق رغم أنه كان عرضاً مغرياً"

وأكد حسين السيد أن عقده مع الأهلي ممتد لمدة موسمين معلناً انتظامه في تدريبات الأهلي خلال الفترة المقبلة مشدداً أنه ينتظر تحديد مستقبله، فجر حسين السيد مفاجأة بتأكيده أنه حصل على 4 الاف دولار من الصفاقسي فى 6 شهور مؤكداً أنه لم يتمكن من الخروج بهم من المطار وتركهم لأحد أصدقائه.

وأتم الزمالك عرض عليا أضعاف ما قدمه الاهلى ورفضت بسبب توقعيى للاهلى مسبقا ورفضت عرضا مغريا من الزمالك لرغبتي فى البقاء بالاهلى ، ولم أوقع للزمالك وتعرضت للأذى فى الأهلى بسبب ما تردد ، وتربطنى صداقة قوية مع أحمد مرتضى منصور