نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني ضيفا على نظيره ليفربول اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول. وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة للمباراة كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: لينو. خط الدفاع: لويز، بيرلين، جابريل، تيريني. خط الوسط: تشاكا، ساكا، سيبايوس. خط الهجوم: لاكازيت، اوبامبيج، ويليان.

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