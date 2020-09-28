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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب فريق الزمالك على نظيره الجونة بنتيجة 4 / 3 في مواجهة مثيرة جمعتهما مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 – 2020.

جاءت رباعية الزمالك عن طريق، يوسف أوباما ومحمود علاء "هدفين" وأحمد سيد زيزو، بينما حملت ثلاثية الجونة توقيع كل من، والتر بواليا "هدفين"، ولؤي وائل "هدف".

وارتفع رصيد الزمالك إلي 61 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 ويحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري.

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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري:

وتنتظر الزمالك مواجهة قوية ضد فريق المصري البورسعيدي يوم الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في تمام الثامنة مساء يوم الخميس 1-10-2020 على ستاد برج العرب بالإسكندرية وستذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

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