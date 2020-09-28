نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أكتوبر لعام 2020، ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019 – 2020.

وحسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، حيث يحتل صدارة ترتيب البطولة برصيد 79 نقطة، وتفصله 10 نقاط لتحطيم رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا للنقاط في موسم واحد وهو الرقم الذي حققه موسم 2017 – 2018 برصيد 88 نقطة ويسعي لتجاوزه بالموسم الحالي.

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بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ويسعي لتحقيق نتائج ايجابية في مبارياته المتبقية بالدوري للاستمرار في المنافسة على وصافة بطولة الدوري هذا الموسم.

وستقام مباراة الأهلي مع المقاولون العرب في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأحد الموافق 4 – 10 – 2020 ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز، وتلعب المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويخوض الأهلي مباراة أخري قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري، حيث سيلتقي مع فريق الترسانة في لقاء دور الـ16 لبطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر الجاري، بعد قرار اتحاد الكرة استئناف البطولة عقب فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد.