شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة مصر فى رحلة الدفاع عن المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، استعدادته اليوم الأثنين، لمواجهة نادى مصر غداً الثلاثاء، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام حيث يسعى ذئاب الجبل إلى تعديل المسار بعد تراجع النتائج مؤخراً من أجل الحفاظ على مركزهم بالمربع الذهبى.

فى سياق آخر، كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن موقفه من اتجاه مجلس إدارة النادى الأهلى للتفاوض مع عماد النحاس مدرب المقاولون لتولى منصب المدرب العام للفريق الأول بالقلعة الحمراء، على خلفية رحيل رينيه فايلر الذى بات وشيكاً، وقال عضو المقاولون فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: نرفض فكرة التفاوض مع عماد النحاس على أى منصب بخلاف الرجل الأول، خاصة بعد كل الإنجازات التى حققها عبر مسيرته التدريبية وأبرزها مسيرته مع المقاولون".

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وأضاف عضو مجلس المقاولون، "عماد النحاس لا يستحق أن يكون فى منصب أقل من المدير الفنى لأى فريق، ولو كان الأهلى، وكنا قد وافقنا من قبل على عودته للقلعة الحمراء ولكن فى منصب الرجل الأول، لأننا نعلم جيداً قدراته التى تؤهله لمواجهة أى تحدٍ".

ويقدم عماد النحاس واحداً من أفضل مواسمه مع المقاولون العرب، حيث أعاد ذئاب الجبل إلى ذكريات الأجيال الذهبية بعدما قادهم لدخول المربع الذهبى ووضعهم فى منافسة حقيقية مع كبار الدورى العام وعلى وجه التحديد الأهلى والزمالك وبيراميدز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 29 جولة، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 8 مباريات، واستقبلت شباك المقاولون 27 هدفاً فيما سجل اللاعبون 35 هدفاً آخر.