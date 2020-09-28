لاتسيو يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف مسؤولو فريق لاتسيو الإيطالي التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف النادي في الموسم الحالي.

وأشارت تقارير حسب الصحفي "‏فابريزو رومانو"، إن لاتسيو يريد التعاقد مع أندرياس بيريرا لاعب مانشستر يونايتد بنظام الإعارة مع خيار الشراء.

وأوضحت تلك التقارير إلى أن مانشستر يونايتد منفتح لفكرة إعارته، ولكن حتى الأن لا يوجد إتفاق حول كيفية تقاسم راتب اللاعب.

يذكر أن بيريرا لا يشارك مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بشكل أساسي.