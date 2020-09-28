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أندية المظاليم ترفض سريان لائحة الهبوط وتطالب بتقليص العدد أو الإلغاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت أزمة دورى القسم الثانى بعد تمسك مسئولى اللجنة الخماسية بعدم تقليص أو إلغاء الهبوط في القسم الثاني لتبدأ معها اعتراضات بعض الأندية بضرورة تقليص الهبوط للموسم الجارى بسبب انتشار فيروس وتوقف المسابقة لأكثر من 6 أشهر وهو ما يضع الجبلاية في مأزق، خاصة إن البعض يطالب بالغاء الهبوط والبعض الاخر يطالب بتقليص العدد وهو ما دفع بعض أندية الممتاز تعترض وتطالب بالغاء الهبوط في الممتاز أيضا.

من ناحية أخرى، طلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل بإنهاء جميع الأوراق الخاصة برخص الأندية المحترفة خاصة أن كاف سيستبعد أي نادي لا يطبق شروط دوري المحترفين ومنها مجلس إدارة منفصل لإدارة الكرة، وتحديد ميزانية منفردة لكل فريق، وإنهاء هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيما كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم مخاطبة رموز الكرة المصرية من أجل إرسال بعض متعلقاتهم وجوائزهم الشخصية لوضعها فى المتحف الذى يتم تجهيزه حالياً بمشروع الهدف، كما هو الحال فى عدد من متاحف الاتحادات الكبرى، والتى يتم وضع بها البطولات والكؤوس التى حصل عليها المنتخبات وأفضل الجوائز، إلى جانب صور ومتعلقات الرموز الرياضية الكروية.

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وبدأ مسئولو اتحاد الكرة  تجهيز عدد من أسماء الرموز الكروية، مثل محمد صلاح، لإرسال أى متعلقات شخصية له لوضعها فى المتحف، ونفس الأمر لنجوم الكرة السابقين حسام حسن ومحمود الخطيب وأحمد حسن الصفر عميد لاعبى العالم، وأحمد شوبير وعصام الحضرى، والعديد من الرموز التى أثرت الرياضة المصرية مثل حسن شحاتة المدير الفنى الأسق للمنتخب.

فى سياق متصل، تحدث عمرو الجنانى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن الموقف من الهبوط للقسم الثانى والثالث والرابع، فى ظل الظروف الحالية التى مرت بها الرياضة المصرية بشكل خاص والرياضة فى جميع أنحاء العالم بشكل عام، بعد تفشى فيرس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه لم يتم حسم أمر الهبوط فى للأقسام الثالث حتى الوقت الحالى، إلا إنه سيتم اتخاذ القرار الذى يصب فى مصلحة الجميع.

وكان الجناينى وجه حديث شديد اللهجة، إنه لا يخشى أى شخص خلال تأدية عمله لخدمة الرياضة المصرية بشكل عام، مؤكدًا إنه يقوم بتنفيذ اللوائح والقوانين، كما إنه تم حذف قاموس المجاملات من الجبلاية، ومن سيغرد خارج السرب سيتعرض للعقوبات وفقًا للقوانين واللوائح، مضيفًا إنه لا يبالى بأى هجوم أو انتقاد يتعرض له، خاصة وإنه على يقين بصحة قراراته، كما إنه لا يلتفت للإساءة الشخصية التى يتعرض لها بسبب تطبيقه للوائح والقوانين داخل اتحاد الكرة.

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