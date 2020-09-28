شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يخشى مفاجأت وادى دجلة على ستاد الأهلى والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج الإنتاج الحربى نظيره وادى دجلة في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة سلبياً مع سموحة في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

ووجه مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى تحذير شديد اللهجة للاعبيه من خطورة فريق وادى دجلة رغم تراجع نتائجه بالفترة الأخيرة مشدداً على ضرورة التركيز من بداية المباراة وحتى صافرة النهاية لضمان الخروج بالنقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى وتوديع شبح الهبوط نهائياً قبل الاسابيع الأخيرة للمسابقة ، في المقابل يأمل اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة في تحقيق فوز يساهم في تعزيز موقفه من الهروب من مراكز القاع ويزيل الضغوط من على كاهل لاعبيه.

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ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام وادى دجلة مكون من :" عامر عامر - أحمد شديد قناوي - محمود البدري - أحمد صابر - محمد شوقى غريب -محمد بازوكا - أحمد دويدار - عبد الرحمن شيكا - كريم لا لا - محمد فييرا - باسم مرسى".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الإنتاج الحربى مكون من :" محمد عبد المنصف - أحمد رمضان "بيكهام" - محمود مرعي - عبد الرحمن رمضان - إسحاقو يعقوبو - عمرو صالح - أحمد سعيد - محمد هلال - مروان حمدي - حسام عرفات - عبدالكبير الوادي".