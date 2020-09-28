اتحاد الكرة يجهز دورة ودية بمصر للمنتخب الأوليمبى قبل السفر لطوكيو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة دورة ودية للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى التوقفات المقبلة يتم التنسيق لها حاليا من أجل تجهيز بطل افريقيا تحت 23 سنة لأولمبياد طوكيو 2021 التي تقام في يوليو المقبل، وكان شوقي غريب سبق وحدد خوض بعض المباريات التي سيخوضها الفترة المقبلة وطلب مواجهة منتخبات أوروبية قوية مثل اسبانيا الي جانب مواجهة الأرجنتين و البرازيل بعد تلقيه عروض منهم قبل فترة كورونا وما زالت هذه العروض متواجدة حتي الان إلي جانب وجود عرض من بعض المنتخبات الاسيوية بعد اعلان غريب عدم خوضه وديات امام منتخبات افريقية بعد لعبه معهم ببطولة امم افريقيا وتتويجه باللقب.

فيما أكد شوقى غريب، أن كأس 2006 و2008 تشبه كأس 2010، مشيرا إلى أن كأس أفريقيا بعد أن تمت مقابلة الرئيس بيوم واحد فقط، وتم تسليمه إلى اتحاد الكرة، وقال: "مفيش حاجة اسمها الكأس ميرجعش، والكأس ده معمول في شركة في مصر، أنا معرفش هل بيتكتب على الكأس السنة اللي تم تسليم الكأس فيها ولا لأ، لكن معتدقش أن ده بيحصل".

وأضاف شوقى غريب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "واللى معاه كأس 2010 يجيبه ونعمله كأس جديد مكانه لأن ده تراث رياضي في الكرة المصرية، وهو حاجة مش هتتكر تاني".