شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نقاط تفصل المقاولون العرب عن حسم المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت الهزيمة الأخيرة التى سقط فيها فريق المقاولون أمام نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف خلال منافسات الجولة 29، المنافسة على المربع الذهبى، بعدما توقف رصيد ذئاب الجبل عند 49 نقطة فى المركز الرابع، المقاولون بات بحتاج إلى 8 نقط لحسم البقاء مع الكبار والوصول إلى 57 نقطة، علماً بأن أقرب منافسيه وهو إنبى صاحب المركز الخامس برصيد 41 لن يتخطى حاجة الـ 56 نقطة إذا فاز فى مبارياته الخمس المتبقية.

وأغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، صفحة مباراة مصر المقاصة بالجولة 28 فى مسابقة الدورى العام، استعداداً للمباراة المرتبقة أمام نادى مصر، والتى تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل بمنافسات الدولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الزحف نحو توسيع الفارق مع منافسيه وحسم التواجد فى المربع الذهبى مبكراً.

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وكان المهندس محمد عادل فتحى قد وقرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأكد فتحي أن إيقاف المستحقات حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق في جدول الدوري وذلك من منطلق مبدأ الثواب والعقاب في ظل التزام النادي الدائم بصرف كافة المستحقات في توقيتها.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 29 جولة، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 8 مباريات، واستقبلت شباك المقاولون 27 هدفاً فيما سجل اللاعبون 35 هدفاً آخر.