ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاثنين، 28 سبتمبر 2020، على النحو التالي..

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم فولهام ضد استون فيلا السابعة إلا ربع مساء على قناة beINSPORT HD1 ليفربول ضد أرسنال 9 مساء على قناة beINSPORT HD1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم بولونيا ضد بارما الساعة التاسعة الاربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4 Advertisements مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم سموحه ضد حرس الحدود الساعة 3 عصرا طلائع الجيش ضد الاسماعيلي الساعة 5:30 عصرا الانتاج الحربي ضد وادي دجلة الساعة 5:30 عصرا أسوان ضد المصري الساعة 8 مساء

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 -9- 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.