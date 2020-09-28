نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل مفاجئ من جوارديولا بعد الخسارة الثقيلة أمام ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على خسارة فريقه بنتيجة ثقيلة أمام ليستر سيتي بالأمس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "‏الأمر صعب بكل تأكيد، ولكن مازلنا في الجولة الثانية، وعلينا التفكير فيما سنقوم به في اللقاء المقبل، ولكن هذه وظيفتي، وأشعر بالحزن للفريق والنادي ولكن علينا التعافي".

وأضاف: "‏غيرنا مركز فيرناندينيو، لأن نرغب بإدخال الظهير كجناح وحاولنا التحكم في الهجمات المرتدة عن طريق فيرناندينيو ووالكر".

وأشار، عن ركلات الجزاء: "تحدثنا حول الأمر، وعلينا أن نكون أكثر هدوءاً وتجنب حدوث ذلك، وقمنا بإهدائهم 3 ركلات جزاء وهذا الأمر صعب".