نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل انتهاء الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسيطر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 أهداف حتى الآن بعد مرور جولتين فقط من مسابقة الدوري لموسم 2020/2021. واقتربت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 من الانتهاء وذلك بأخر مباراة متبقية في الجولة بين بولونيا وبارما والتي ستلعب اليوم الإثنين 28 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز: 1 – كريستيانو رونالدو – 3 أهداف 2 – جايتانو كاستروفيلي – هدفين 3 – أندريا بيلوتي – هدفين Advertisements 4 – زلاتان إبراهيموفيتش – هدفين 5 – درايز ميرتنز – هدفين 6 – هيرفينج لوزانو – هدفين 7 – جوردان فيرتو – هدفين 8 – لوكا كالديرولا – هدفين 9 – لاوتارو مارتينيز – هدف 10 – فيديريكو كييزا – هدف

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