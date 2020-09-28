نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021 من الانتهاء بأخر مباراتين في الجولة ستلعبان اليوم الأحد 28 سبتمبر وهما مباراة أستون فيلا ضد فولهام ومباراة ليفربول وأرسنال.

ولعبت أمس السبت 27 سبتمبر أربع مباريات من منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت أهمهم مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الأول بخمسة أهداف مقابل هدفين ومباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد والتي سيطر عليها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- ليستر سيتي 9 نقاط

2- إيفرتون 9 نقاط

3- أرسنال 6 نقاط

4- ليفربول 6 نقاط

5- كريستال بالاس 6 نقاط

6- ليدز يونايتد 6 نقاط

7- توتنهام 4 نقاط

8- تشيلسي 3 نقاط

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9- نيوكاسل يونايتد 4 نقاط

10- وست هام 3 نقاط

11- أستون فيلا 3 نقاط

12- برايتون ألبيون 3 نقاط

13- مانشستر سيتي 3 نقاط

14- مانشستر يونايتد 3 نقاط

15- ساوثهامبتون 3 نقاط

16- ولفرهامبتون 3 نقاط

17- وست بروميتش 1 نقطة

18- بيرنلي 0 نقاط

19- شيفيلد يونايتد 0 نقاط

20- فولهام 0 نقاط