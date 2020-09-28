الحاوي واحد بس.. شريف عبد الفضيل عن وليد سليمان

وظهر نجم الأهلي السابق بصحبة وليد سليمان لاعب الفريق الاول أثناء ممارسة التدرييات الرياضة ، وعلق قائلًا "الحاوي واحد بس صاحبي الجدع ❤️" ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

وفاز الأهلي على طنطا أمس بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز. ويستعد الفريق لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغرب يوم 17 أكتوبر في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول للمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الإداري يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا، فضلا عن تواصله مع الجهات المسئولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق.