ليفربول في مهمة ثأرية أمام آرسنال بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة ضيفه آرسنال الذي يضم مواطنه محمد النني، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة اللقاء بين الريدز والجانرز في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق رؤوف خليف.

ليفربول ضد آرسنال

ستكون المواجهة ثأرية بالنسبة لليفربول، الذي فشل في الفوز على آرسنال في آخر مباراتين، وتلقى هزيمة أمامه في الدوري الإنجليزي قبل شهرين 1-2، كما خسر على يده 4-5 بركلات الترجيح، الشهر الماضي ببطولة الدرع الخيرية، في المقابل يتطلع الجانرز لمواصلة تفوقه على الريدز للمباراة الثالثة على التوالي.

ويتقارب مستوى الفريقان إلى حد ما، حيث بدأ مشوارهما هذا الموسم في البريميرليج، بالفوز بأول مباراتين، ففاز ليفربول على ليدز يونايتد، وتشيلسي، كما فاز آرسنال على فولهام، ووست هام.

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ويتطلع ليفربول وآرسنال لتحقيق الفوز الثالث للحاق بـ ليستر سيتي إيفرتون في الصدارة.

وأِشارت تقارير صحفية، إلى أن ليفربول سيدخل موقعة آرسنال بلاعبين مهددين بالغياب وهما أليسون بيكر وتياجو ألكانتارا، مؤكدة أن الثنائي لم يظهرا في الحصة التدريبية للفريق أمس الأحد، لذلك تحوم الشكوك حول مشاركتهما ضد الجانرز.

ترتيب ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يحتل آرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن ليفربول الذي يتواجد في المركز الرابع بنفس الرصيد.