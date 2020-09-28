بالأرقام.. هل يراهن عشاق الفانتازي على محمد صلاح أمام أرسنال؟

يدخل فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل فريق الريدز.

ويعد النجم الدولي المصري محمد صلاح رهانا كبيرا لعشاق اللعبة الأكثر شعبية في العالم "الفانتازي"، حيث أقبل العديد على شراء الفرعون أملا في حصد نقاط من أهدافه التي عاهدهم على تسجيلا في شباك ارسنال.

لعب محمد صلاح أمام آرسنال في 9 مباريات سواء مع فريق تشيلسي أو مع فريق ليفربول، حيث شارك النجم المصري أمام الجانرز مرة واحدة بقميص البلوز والمباراة الثانية تواجد على مقاعد البدلاء، ولعب أمامهم 7 مرات منذ انضمامه لصفوف الريدز. في المباريات السابقة التي شارك فيها محمد صلاح أمام آرسنال، تفوق فريق النجم المصري في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات من ضمنهم مباراة خسرها فريقه بركلات الترجيح. Advertisements مع تشيلسي لعب محمد صلاح مباراة واحدة، وانتهت بفوز البلوز بستة أهداف دون مقابل، وأحرز النجم المصري هدف خلال المباراة، بينما في مباراة ثانية تواجد على مقاعد البدلاء ولم يشارك، وفاز أيضًا فريقه بهدفين دون رد. وبقميص ليفربول، لعب محمد صلاح أمام آرسنال 7 مباريات. وخرج صلاح من قائمة فريقه لمواجهة آرسنال مرتين، مرة مع فريق تشيلسي في مباراة كأس الدرع الخيرية، ومرة أخرى مع فريق ليفربول في مباراة بكأس الرابطة الإنجليزية.

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