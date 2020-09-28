نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن الفريق يرغب فى التعاقد مع صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي. وكشفت تقارير صحفية أن الأنجولى جيرالدو خارج حسابات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما لم يقدم اللاعب مستوي جيد خلال المشاركة مع القلعة الحمراء ببطولة الدوري المصري رغم اعتماد المدرب رينيه فايلر عليه. Advertisements بينما خرج المهاجم المغربي وليد أزارو من حسابات الأهلى خلال الفترة المقبلة مما يجعل خروجه قريب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأهلى سيوافق على رحيله عندما يوجد عرض جيد. وسيواجه النادى الأهلى نظيره الترسانة ضمت مباريات دور ال 16من بطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر القادم على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. بينما سيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.