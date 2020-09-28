نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الملكي موعد مباراة ريال مدريد المقبلة ضد بلد الوليد في الجولة الرابعة من عمر الدوري الإسباني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو .
وخاض ريال مدريد رمبارتين حتى الآن في الموسم الجديد من بطولة الدوري، تعادل الفريق سلبياً في أول مباراة له في الدوري أمام فريق ريال سوسيداد، وحقق فوزاً صعباً أمام نادي ريال بتيس في ثاني لقاءاته بعد تأخره بهدفين مقابل هدف ليفوز في النهاية بنتيجه ٣-٢ بهدف راموس في الدقائق الأخيرة.
ويحتل حامل اللقب المركز السادس برصيد ٤ نقاط و له مباراة مؤجلة، ويأمل ريال مدريد لحسم نقاط المباراة لتحسين مركزه في الجدول والوصول لمكانه الطبيعي ومواصلة الإنتصارات.
على الصعيد الأخر نادي بلد الوليد يحتل المركز ال١٧ برصيد نقطتين جمعها الفريق من ثلاث مباريات خاضها في البطولة حتى الآن.
موعد مباراة ريال مدريد المقبلة ضد بلد الوليد
يأتي موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد على ستاد سانتياجو بيرنابيو، يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك الساعة ٩:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.
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