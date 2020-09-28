نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى يكشف عن طلباته من باتشيكو بعد الرحيل عن تدريب الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، طلب التبديل خلال لقاء الفريق الأبيض أمام نادي الجونة.
وأكد طارق يحيى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "طارق حامد طلب التبديل قبل نهاية المباراة بـ16 دقيقة ولكنني صممت على استمراره لأنه لاعب مهم في الفريق ولا غنى عنه".
وعن التوصيات التي سيبلغها للجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة باتشيكو، أوضح: "سأطلب إراحة بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمود علاء ومحمود الونش، وهناك بعض التوصيات التي لا يمكن الكشف عنها في وسائل الإعلام".
وأتم: "مصطفى محمد مستمر في نادي الزمالك ولن يرحل في الوقت الجاري وهو مركز مع الزمالك ومستمر حتى نهاية بطولة إفريقيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق يحيى يكشف عن طلباته من باتشيكو بعد الرحيل عن تدريب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.