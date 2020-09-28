نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور يكشف تفاصيل أجتماعه الأول مع باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موافقة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول على استمرار مدرب الحراس عمرو عبد السلام ضمن الجهاز المعاون له خلال الفترة القادمة واصفاً ما حدث بالأمر المشكور.

أضاف مرتضى منصور أن أيمن عبد العزيز المدرب المساعد المؤقت بجهاز طارق يحيي رفض الاستمرار في الجهاز الفني الحالي بسبب رفضه العمل خلفاً لأخيه أمير عبد العزيز وهى أحد المبادئ التي ترسيها القلعة البيضاء حالياً، كما أوضح رئيس نادي الزمالك أنه يجب بعدم التسرع في الحكم علي دفاع الفريق مؤكداً أن المدافعين تحملوا مجهود شاق في مباراة الجونة الأخيرة.

وتابع مرتضى منصور أن الاعتماد علي طارق حامد بمفرده في وسط الملعب تسبب في ضغط على خط الدفاع ما أدى الى بعض الأخطاء مشدداً على ثقته في جميع لاعبي الزمالك وخصوصا المدافعين. مشيرا إلى أن المدرب البرتغالي باتشيكو سيقود تدريبات الزمالك اليوم الإثنين بمشاركة جميع اللاعبين ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وانتقد رئيس النادي الشكاوى ضده مؤخراً والتصعيد غير المبرر مشدداً على انه يتحدى أن يخرج رئيس اللجنة الأوليمبية بنسخة من الشكوى المقدمة مني ضد محمود الخطيب بتاريخ 13 أكتوبر‏.