نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عبدالحكيم: مستوي معلول تراجع لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبدالحكيم، نجم النادي بتروجت والمصري سابقًا، عن رحيل رمضان صبحي، إلى صفوف نادي بيراميدز وتأثيره على صفوف النادي الأهلي.

وقال محمود عبدالحكيم خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي لاعب مهم للغاية ولاحظنا تراجع علي معلول بعد رحيل رمضان صبحي الذي كان ينجح في تشغيل الإمكانيات الهجومية للظهير التونسي".

وتابع: "طاهر محمد طاهر لاعب مميز للغاية وهو قادر على تعويض رحيل رمضان صبحي وهو يقدم مستويات طيبة مع ذئاب الجبل".